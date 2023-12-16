Meteorolojiden Doğu Karadeniz için uyarı!

Kaynak: AA
Meteorolojiden Doğu Karadeniz için uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak ve yüksek kesimlerde yoğun kar uyarısında bulundu.

Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, Meteorolojiden Doğu Karadeniz için uyarı açıklaması geldi.

Yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21-75 kilogram) sağanak beklendiği ifade edildi. Yağışların 300-400 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun (20 santimetre üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Açıklamanın devamında vatandaşlardan, kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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