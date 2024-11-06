Meteorolojiden Eskişehir'e sis ve pus uyarısı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden Eskişehir'e sis ve pus uyarısı

Eskişehir'de meteorolojinin tahminlerine göre sabah saatlerinde sis ve pusun etkili olacağı duyuruldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Eskişehir'in güneybatısında bu sabah ilk saatlerde parçalı çok bulutlu hafif sisli olacağı, bugün öğle saatlerinden itibaren ise sis ve pusun dağılacağı, bölge genelinde açık ve güneşli bir havanın hakim olacağı tahmin edildiği aktarıldı.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği günde rüzgar, doğu ve güneydoğu yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

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