Meteorolojiden Eskişehir'e sis ve pus uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Eskişehir'in güneybatısında bu sabah ilk saatlerde parçalı çok bulutlu hafif sisli olacağı, bugün öğle saatlerinden itibaren ise sis ve pusun dağılacağı, bölge genelinde açık ve güneşli bir havanın hakim olacağı tahmin edildiği aktarıldı.

Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin beklenmediği günde rüzgar, doğu ve güneydoğu yönlerden eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji günlük hava durumu verilerini açıkladı: Kar ve sağanak yağışa dikkat!