Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı. Ani sel ve su baskınları olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğün tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinde Denizli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Muğla'nın iç kısımları, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyi ile Konya'nın batı ve güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış yağması bekleniyor.

Gerçekleştirilen uyarıda vatandaşlar; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, bugün Marmara’da beklenen gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olacağı açıklanmıştı.

Meteoroloji, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerine uyarılarda bulundu. Meteorolojinin tahminleri doğrultusunda bu dört ilçede sağanak yağış etkisini gösterdi.