Meteoroloji’den il il, bölge bölge kuvvetli yağış uyarısı! İşte etkilenecek bölgeler?

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Meteoroloji’den il il, bölge bölge kuvvetli yağış uyarısı! İşte etkilenecek bölgeler?

MGM'nin yaptığı son tahminlere göre, bugün Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor. Kırklareli, Adana, Hatay, Muş, Ardahan, Kars ve Erzurum’da kuvvetli yağışa karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre, Marmara, İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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MGM, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma beklendiğini, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Öte yandan, hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

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MGM, kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ile çığ tehlikesi ve buzlanma olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

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Hava sıcaklıkları Ankara’da en yüksek 4, en düşük 1; İstanbul’da en yüksek 7, en düşük 3; İzmir’de en yüksek 13, en düşük 6 derece olacak.

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Meteoroloji’den il il, bölge bölge kritik yağış uyarısı: İşte etkilenecek bölgeler?

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