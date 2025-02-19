Meteoroloji ve AFAD uyardı! 40 yılda bir yaşanacak kar fırtınası kapıda... 4 gün boyunca 40 santimetre kar yağacak

Ülke geneli yeni yağışlı sistem ile beraber, buz kesecek ve yoğun kar yağışının etkisi altında kalacak. Bugün giriş yapacak olan sistemin, gece saatlerine doğru yağışları kara çevireceği belirtildi. Pek çok il için Meteoroloji şimdiden uyarılarını peş peşe vermeye başladı. Yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde ise bugün kuvvetli olacağı aktarıldı. İstanbul için ise AKOM, Cuma ve Cumartesi’ni işaret ederek 40 cm kar kalınlığı olacağını belirtti.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Çanakkale hariç), İç Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile akşam saatlerine kadar Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı tahmin ediliyor.

PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Bugün için yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Adana'nın güneyi, Hatay, Muş'un batı kesimleri, Ardahan, Kars ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlar Meteoroloji tarafından uyarıldı. Ayrıca Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

İstanbul, kar yağışıyla yeniden buluşuyor. Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul'u etkilemesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, sıcaklıklar hızla düşecek ve 8-12 derece arasında bir azalma yaşanacak. Bu soğuk hava dalgasıyla birlikte kar yağışının İstanbul'u felç etmesi bekleniyor. Özellikle bugün başlayacak olan kar yağışının, Cuma ve Cumartesi günü şiddetini artırması öngörülüyor.

40 SANTİMETREYİ BULACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini ve yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini aktarmıştı. Çelik, Karadeniz'in kıyı illerinde ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli yağışların etkili olacağına dikkat çekti. Hava sıcaklıkları, yarın itibariyle İstanbul'da karla karışık yağmura dönüşecek ve kar yağışı etkisini artırarak hafta sonuna kadar sürecek. AKOM, İstanbul ve çevresi için turuncu kodlu uyarı yayımlarken, kar yağışının cuma günü erken saatlerden itibaren etkisini artıracağı, cumartesi ve pazar günleri ise gün boyunca devam edeceğine dikkat çekti. Kar kalınlığının kuzey bölgelerde ve yüksek rakımlı yerlerde 40 santimetreyi bulması bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin dışında) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli çevrelerinde yağmur, Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Adana'nın güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Erzurum, Bingöl, Muş'un batısı, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı