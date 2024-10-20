Meteoroloji'den kar uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Bayburt ve Ardahan için kar uyarısında bulundu. Genel hava durumu değerlendirmesinde, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, sıcaklığın ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayburt'ta öğlen saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun etkili olacağını duyuran Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden, "Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan'ın kuzeyi ile Bayburt ve çevresinin karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor" açıklaması yapıldı.

Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinin merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerinde ise kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.