Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı

Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ora Karadeniz'de hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ora Karadeniz'de hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtına uyarısında bulundu.

MGM, Analiz ve Tahmin Merkezi, Kastamonu-Samsun arasında Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı yaptı. Fırtına hakkında yapılan açıklamada, "Orta Karadeniz'de (Kastamonu-Samsun arası) rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadeleri yer aldı.

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