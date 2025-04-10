Meteorolojiden kritik uyarı: Fırtına geliyor (10 Nisan 2025)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, Batı Karadeniz’de rüzgar yarın kuzey ve kuzeybatı yönünden, bölgenin doğusunda ise sabahın erken saatlerinden itibaren ve cumartesi günü boyunca batı ile güneybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, bölgenin batısında yarın öğle saatlerinde, doğusunda ise cumartesi akşamından sonra sona ermesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’de rüzgar, yarın sabah batı kesimlerinde, akşam saatlerinde ise doğusunda batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına olarak esecek. Fırtınanın batıda yarın akşam, doğuda ise cumartesi sabahı etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Marmara’da rüzgar, bu akşam kuzeyinde, gece saatlerinden itibaren ise tamamında kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek ve yarın sabah sona erecek.

Kuzey Ege’nin kuzeyinde rüzgar, yarın sabaha karşı kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına olarak esecek, sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Güney Ege’nin güneyinde rüzgar, yarın öğleden sonra batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek, cumartesi sabahı bitecek.

Batı Akdeniz’in batısında rüzgar, yarın sabah ve öğleden sonra batısında, gece ise Antalya Körfezi’nde kuzey ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde fırtına olacak, cumartesi sabahı durulacak.

Doğu Akdeniz’de rüzgar, yarın öğleden sonra batı ve güneybatıdan, gece doğusunda kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Batıda gece, doğuda cumartesi sabahı fırtına sona erecek.