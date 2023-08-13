Meteorolojiden Marmara Bölgesi için il il uyarı

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların etkisinden kısa süre önce kurtulan Marmara Bölgesi için şimdi de fırtına ve yağmur uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan fırtına uyarısında risk altındaki iller açıklandı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada bugün İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, hamlesi 75 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

ÇATI UÇMASI VE DİREK DEVRİLMESİ UYARISI

Yetkililer, fırtınanın yaratacağı olumsuz etkiler olarak çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.