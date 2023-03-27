27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Marmara’da fırtına ve don uyarısı! Meteoroloji tarih ve saat verdi

Marmara’da fırtına ve don uyarısı! Meteoroloji tarih ve saat verdi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Trakya'da akşam saatlerinden itibaren, İstanbul ve çevresinde yarın fırtına, çarşamba günü de Sakarya ve Yalova'da kuvvetli zirai don uyarısı yaptı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:31
Takip Et

Meteoroloji’den Marmara Bölgesi'nde fırtına ve don uyarısı

Marmara’da fırtına ve don uyarısı! Meteoroloji tarih ve saat verdi
+
Aa
-

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yarın da İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güney, zamanla da batı ve kuzeybatı yönünden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29 Mart Çarşamba gününden itibaren de bölgede hafif, Sakarya ve Yalova'da ise kuvvetli zirai don öngörülüyor.

Tarımla uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Bağ evinde dehşet
4
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
5
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
6
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
7
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
﻿Cep telefonlarına büyük zam geliyor. 28 Mart'ta yürürlüğe girecek
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Rüyada birisine acımak ne anlama geliyor?
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Kasımpaşa'nın teknik direktörü belli oldu
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Yatta 'evlenme teklifi' dolandırıcılığı iddiası 
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
﻿Avrupa'da gaz fiyatlarında yükseliş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.