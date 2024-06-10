Meteorolojiden Muğla’ya sıcak uyarı

Kaynak: İHA
Meteorolojiden Muğla’ya sıcak uyarı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Muğla bölgesinde hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve hafta sonuna kadar daha da artarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Özellikle Muğla'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklıkların 39 ile 41 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında dış mekanlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor ve tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor.

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