Meteorolojiden Muğla’ya sıcak uyarı

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölgedeki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve hafta sonuna kadar daha da artarak mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Özellikle Muğla'da önümüzdeki günlerde beklenen en yüksek sıcaklıkların 39 ile 41 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu yüksek sıcaklıklar nedeniyle, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşların, günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 arasında dış mekanlarda bulunmamaları konusunda uyarıda bulunuluyor ve tedbirli olmaları gerektiği belirtiliyor.