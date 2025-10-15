Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ekim Çarşamba gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak var. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yetkililer vatandaşları yaşanabilecek sağanağa karşı uyardı.
Hava sıcaklığı ise mevsim normalleri civarında seyredecek.
İl il hava durumu şöyle:
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 19°C
öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE 13°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KONYA 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 16°C
öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve çok bulutlu, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -1°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 7°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 12°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
Öte yandan yetkililer oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.