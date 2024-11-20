Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı: Çok kuvvetli geliyor (20 Kasım 2024)

Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarından giriş yapacak olan lodosun Perşembe günü sabahı şiddetini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise bugün kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Bugün ise Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.
SAĞANAK YAĞIŞ GEÇİŞLERİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre bugün yurdumuzun geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış geçişleri olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR 3 İLA 5 DERECE ARTACAK
Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güneyli yönlerden lodosun kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
PERŞEMBE GÜNÜ ÜLKE GENELİNİ ETKİLEYECEK
Perşembe günü sabahı ise lodosun şiddetini artıracağı MGM tarafından belirtiliyor. Tahminlere göre Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz ve iç kesimlerde lodos etkisi ile ani sıcaklık artışları ile kuvvetli sağanak yağış ve fırtına etkili olacak. Hatta sel, ani su baskını ve baca zehirlenmeleri konusunda MGM, vatandaşları uyardı.
Bölgelere göre hava durumu şu şekilde;
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra Kırklareli, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı