Meteoroloji'den sel uyarısı! Çok kuvvetli geliyor...(24 Ekim 2024)

MGM, hava durumu tahminlerini güncelledi. MGM tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 1 ila 3 derece sıcaklıkların artacağı belirtildi. Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor. Sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

????24 Ekim 2024 Perşembe

????Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

????️Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir. pic.twitter.com/fuTz0zqBNs — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 24, 2024

Ülke genelinde hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), veri tahmininde Doğu Karadeniz kıyılarında yağışlar kuvvetli şekilde görülecek. Diğer noktalarda ise sis, parçalı bulutlu ve güneşli geçeceği belirtiliyor.

ÇOK KUVETTLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI!

MGM tarafından yapılan bilgilendirmede, yağışların Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel, su, baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.Ayrıca, kuvvetli rüzgar uyarısı da yapan MGM, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğini açıkladı.

29 EKİM’DE HAVA NASIL OLACAK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hava durumu da merak ediliyor. MGM’nin tahminine göre, o gün ülkenin tamamında yağış görülmeyecek. Güneşli havanın hakim olacağı belirtirken, sıcaklıkların Doğu bölgesi hariç, mevsim normallerinin üzerinde olacağı bekleniyor.