Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Tüm yurtta etkili olacak! "Maske takmakta fayda var"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hafta boyunca Mali'den yoğun çöl tozu geleceği uyarısının ardından Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Çöl tozları önemli,. Dünyadaki çöllerin çoğundan konvektif hareketlerle atmosferin üst seviyelerine kadar hızla taşınıyor. Batılı rüzgarlarla birlikte diğer ülkeler üzerine hızlı bir şekilde toz transferi yapılıyor. Olumsuz etkileri olduğu kadar olumlu etkileri de var. Dünyada Afrika ve Ortadoğu'daki çöllerden taşınan toz miktarı 2 milyar ton civarında. Bu taşınımıyla dış mekanlarda yılda 4 milyon ölüm gerçekleşebiliyor. 3 milyon da iç mekanlarda mekanlarda hava kirliliğinden dolayı oluşabiliyor." dedi.

'KRONİK HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİYOR'

Özdemir, "Bu hafta Türkiye'de Pazartesi gününden itibaren Salı, Çarşamba, Perşembe toz taşınımı sözkonusu. Giderek artan bir toz taşınımı sözkonusu. Bunun olumsuz etkileri nefes darlığı çeken, solunum yolu hastalığı yaşayan, astım hastası olanlar, çocuklar ve yaşlılar zorluk çekecekler. Bu nedenle maske takmakta fayda var veya dışarıya çok acil değilse çıkmamakta fayda var. Yüksek basınç etkisiyle hava kalitesi de düşmeye başladı bu hafta. Bundan dolayı da gittikçe hava kalitesi düşecek gibi gözüküyor. Batı bölgelerimizden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesiyle tüm yurdu etkileyecek.

Cuma gününden itibaren yağışların başlamasıyla çöl tozları su damlacıklarına tutunarak yere indiğinde ise bu kez araçlar üzerinde de çamur şeklinde kendini gösterecek. OIumlu etkileri de tarımsla alanlarda kurak topraklara yağdığında mineral bakımından bu tozlar zengin olduğu için toprağa faydası olacaktır deniz canlılarına faydası olacaktır. Alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor; nefes darlığı çekilen kronik hastalıkları da tetikleyebiliyor. Dikkat edilmesinde fayda var." diye konuştu.

RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA

Özdemir, "Lodos alıyoruz. Lodosun etkisiyle sıcaklıklar 8-10 derece artıyor. Cuma gününe kadar bu şekilde. Sıcaklıklar 20-22 derece hatta 25 derecelere kadar çıkacak. Cuma gününden itibaren Batı bölgelerinde Akdeniz üzerinden gelen alçak basıncın etkisiyle sıcaklıklarda 4-5 derecelik bir düşüş yaşanacak. 20 derecelerin altına inecek ve bununla birlikte yağış görülebilir. Cumartesi gününden itibaren Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Haftasonu ise yağışlar neredeyse tüm ülkeye yayılacak. Bayramda yağışlar aralıklı olacak. Sıcaklıklar bu haftaya göre düşük seyredecek. Bayram döneminde batı bölgelerinde hava soğuyacak, ılık bir hava sözkonusu olacak. Hava sıcaklığı düşmeye başlayacak." diye konuştu.

'ARACIMI YİNE YIKATMAK ZORUNDA KALDIM'

Arabasını yıkatmak zorunda kaldığını söyleyen Caner Altıkat, "Havada toz var. Aracımı 2 gün önce yıkattım ama toz nedeniyle bugün tekrar yıkatmak zorunda kaldım. Astım hastasıyım ve bu durum beni oldukça rahatsız ediyor. Astım hastaları ellerinden geldiği kadar bu hafta dikkat etsin. Dışarı çıkmasınlar." dedi.

'ŞU AN YOĞUN BİR TOZ VAR'

Yasemin Değirmencioğlu ise "Yaşlılar ve hastalar mümkünse dışarı çıkmasın.15 gündür ilk kez dışarı çıktım çünkü hastaydım. Hava gerçekten çok kirli. İstanbul'da zaten ağaç altları kirli, bir de üzerine çöl tozu eklenince yapacak birşey yok. Kuş pislikleri de fazla, aracımı dışarıda park ettiğim ve aracım tozdan etkilendiği için geldim. İstanbul her zaman tozlu, ama şu an ekstra yoğun bir toz var"diye konuştu.İbrahim Bahçivan ise, "Afrika'dan gelen toz bulutları, yağmurla birlikte yeryüzüne düşerek araçları yoğun şekilde kirletiyor. Sadece araçlar değil, evlerin camları ve çevresi de tozla kaplanıyor. Bu tozlar, içerdiği mineraller nedeniyle insan sağlığını da etkileyebilir" ifadelerini kullandı.Hüseyin Uzunhan ise, "Kötü birşey, herkesin önlem alması gerekiyor. Özellikle sağlık sorunu olanlar dışarı çıkmamalı. Toz, arabaları, evleri ve insanları etkiliyor. Üstelik bazen fark edilmese de havadaki toz insan sağlığını tehdit edebiliyor." dedi.