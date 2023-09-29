Meteoroloji’den üç ile sel uyarısı. Bu kez çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağışlar konusunda uyardı. Müdürlük, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

KAYNAK: ANKA
Meteoroloji’den üç ile sel uyarısı. Bu kez çok kuvvetli geliyor

Yapılan uyarıya göre Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Bu illerde yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji’nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın(Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/ m2) yağış beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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