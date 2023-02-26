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Meteoroloji tek tek uyardı: İki gün boyunca yağacak

Meteoroloji tarafından yapılan son açıklamada bazı bölgelerde toz taşınımının olumsuz etkileri nedeniyle uyarılarda bulunuldu. İki gün boyunca çamur yağabilir. İşte detaylar...

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 08:54
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Meteoroloji'den uyarı 'Çamur yağacak'

Meteoroloji tek tek uyardı: İki gün boyunca yağacak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, Yurt genelinin parçalı bulutlu, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya ve Kırklareli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR 

İç ve batı kesimlerde artmaya devam edeceği, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI 

Rüzgârın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İKİ GÜN ÇAMUR YAĞABİLİR 

MGM'den yapılan açıklamaya göre, bugün ve pazatesi günü yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı hadisesi öngörülüyor.

Güney ve güneybatı yönlerinden esecek kuvvetli rüzgar ile birlikte beklenen toz taşınımının Kuzey Ege ile Marmara'da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Toz taşınımının pazartesi günü ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklarla etkili, zaman zaman orta kuvvette olması bekleniyor.

Toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış alan yerlerde çamur şeklinde, yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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