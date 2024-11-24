Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor

Kaynak: İHA
Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizdeki kar yağışlarının Çarşamba (27.11.2024) günü sabah saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının daha da azalarak önümüzdeki 5 (beş) gün boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor. Belirtilen periyotta yaşanabilecek olumsuzluklara (kuvvetli buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi, kar savrulması, sis-pus hadisesi, başta yüksek kesimler olmak üzere çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı rapor ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor

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