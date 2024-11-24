Meteorolo'jiden vatandaşlara uyarı: Kayseri’de don bekleniyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizdeki kar yağışlarının Çarşamba (27.11.2024) günü sabah saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının daha da azalarak önümüzdeki 5 (beş) gün boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor. Belirtilen periyotta yaşanabilecek olumsuzluklara (kuvvetli buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi, kar savrulması, sis-pus hadisesi, başta yüksek kesimler olmak üzere çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı rapor ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.