Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı! O illere yoğun kar yağışı geliyor (21 Ekim 2024)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü(MGM), 5 günlük hava durum tahminini açıkladı. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor. Batı kesiminde hava sıcaklığın artacağı belirtilirken, diğer bölgelerde sıcaklıkların düşük olacağı kaydedildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM, son tahmin verilerini paylaştı. Kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Kocaeli, Sakarya, Çankırı ve Sivas çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde de yağışın şiddetli olacağı belirtildi.

RÜZGAR SERT ESECEK

Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak 40 ila 60 km hızla rüzgarın esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis görülecek.

MGM'DEN BATIYA MÜJDE

MGM tarafından yapılan 5 günlük hava tahmininde yeni haftada hava sıcaklıklarının biraz artacağı görülürken, Salı gününden itibaren batı kesimlerde sıcaklığın mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyretmeye sürdüreceği bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

????️(21 - 27 Ekim 2024)

Hava sıcaklıklarının biraz artacağı, Salı gününden itibaren batı kesimlerde mevsim normalleri civarına çıkacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediyor. pic.twitter.com/sedwodaMYw — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 20, 2024

İşte illere göre günlük hava durumu;

EDİRNE 19°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 17°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA 13°C

Az bulutlu

NEVŞEHİR 11°C

Az bulutlu

BOLU 13°C

sabah saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C

aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 19°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK 15°C

Aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA 14°C

Öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN 16°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA 14°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR 18°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 18°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 20°C

Az bulutlu ve açık