Metin Akpınar kızının fakirlik belgesinin iptalini istedi. Kızı ortalığı karıştırdı

82 yaşındaki usta aktör Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmış ve bu gelişme magazin gündemini sallamıştı.

İlk olarak Metin Akpınar kızlarını kabul ettiğini söylemiş, sonra ikizler Duygu Nebioğlu ve Sevgi Katkıcı biyolojik babaları Metin Akpınar'la ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuşlardı.

Yaptığı açıklamada kızlarının ikisini de nüfusuna alacağını ve durumdan haberinin olmadığını belirten Metin Akpınar, hem çocuklarından hem de karısı Göksel Akpınar'dan özür dilemişti.

Daha sonra kızları ile buluşan Metin Akpınar'ın Duygu Nebioğlu, Sevgi Katkıcı, eşi ve çocuklarıyla çektirdiği aile fotoğrafı aralarındaki problemlerin hallolmaya başladığına dair bir işaret olarak yorumlanmıştı.

“HAMİLE BIRAKMAYI ZENGİNLİK SANAR”

Fakat Mertin Akpınar kızı Duygu Nebioğlu ile yaşadığı gerginlikle tekrar gündeme geldi. Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini öğrenince çılgına döndü.

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Duygu Nebioğlu; “Bazıları zenginliği sahil lokantalarında 40 yaşında ayaklarından bağlı ıstakozu yiyebilmek sanar. Gayrimenkullerini zenginlik sanar, borsa oynamayı, Suadiye'de bina yıkıp dikmeyi zenginlik sanar, etrafında yalakaların olmasını zenginlik sanarlar. Yatlarına gariban kızları almayı hamile bırakmayı zenginlik sanar. Dağlarda yürümeyi, yaşamayı yardımcıları olmadan yapamazlar.” ifadelerini kullandı.

“ZENGİNLİĞİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENİN”'

Hızını alamayıp açıklamalarına devam eden Nebioğlu, ”Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar” diyen Duygu Nebioğlu'nun bu açıklamaları sosyal medyada büyük ses getirdi. Birçok kullanıcı Nebioğlu'nu desteklerken, Metin Akpınar'ı eleştiren yorumlar yaptı.