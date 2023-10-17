Metin Akpınar'a ünlü sanatçıdan destek geldi. İkiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın yıllar sonra evlilik dışı ilişkisinden ikiz kızları olduğu ortaya çıktı. Günlerdir gündemden düşmeyen Akpınar'a meslektaşı Nilgün Belgün'den destek paylaşımı geldi.

Metin Akpınar'a ünlü sanatçıdan destek geldi. İkiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın, 35 yıl önce yaşadığı evlilik dışı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

3628974-e1ea488803811c27355936fe5ab96a38.jpg

Kızlarından Duygu Nebioğlu geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkeme kararı ile Metin Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

652e368486b24733a0ba094c.jpg

"ÇOCUKLARIMIN ÇEKTİĞİ ACILARDAN ÖTÜRÜ ÇOK ÜZGÜNÜM"

Bunun ardından açıklama yapan Akpınar, "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik."

cxvxayyho0cqvlsdcxzhuq.jpg

"Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek."

3628974-bdd377711487de9d4910d6a08a513390.jpg

"Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" demişti.

652e36ab86b24733a0ba0951.jpg

SOSYAL MEDYADAN DESTEK PAYLAŞIMI

Çıkan haberler sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Metin Akpınar'a oyuncu Nilgün Belgün'den destek geldi.

652e362c86b24733a0ba0948.jpg

"82 YAŞINDAKİ METİN AKPINAR'IN ARTIK ÜSTÜNE GİDİLMEMELİ"

Sosyal medya hesabından Akpınar ile bir karesini paylaşan Belgün, "Bu fotoğraf 1976 yılında Devekuşu Kabare'de ilk profesyonel oyunculuğumu sergilediğim “Haneler” adlı oyunun müzik provasından… Benim için anısı ve değeri çok büyüktür. Metin Akpınar benim hem ustam hem patronum hem de sahne partnerimdi o yıllarda… Son zamanlarda hiç olmadığı kadar özel hayatıyla ilgili gündemde… Her insanın yaşamında hataları, yanlışları olduğu gibi sanatçıların da olabilir. Herkes hatasından ve yanlışından kendi sorumludur ve bedelini de kendi öder. Ödemiştir de… Metin Akpınar sanatıyla yıllarca halkı gülümsetmiş yüzünü güldürmüş bir aktördür. Şu anda 82 yaşında olan bir sanatçının artık üstüne gitmemeli zaten yaşadıklarından yeterince üzülen bu adamın daha fazla saygınlığını yıpratmamalı. İtibarsızlaştırmadan daha fazla üzülmesine neden olmadan konuyu kapatıp onu kızlarıyla baş başa bırakmalı diye düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki bu değerli insanların yeri asla dolmuyor. Onları yaşarken güzel anmak değerini bilmek zorundayız. Bunları eski bir dost olarak ustasından çok şey öğrenen bir öğrenci olarak söylemek istedim. Hassas bir durum ve asla dedikodu malzemesi yapılacak bir olay değil" dedi.

İlgili Haberler
Metin Akpınar hakkında yeni iddia: Oğlu da var
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu gözyaşları içinde anlattı. 'Karım bunu öğrenirse size zırnık koklatmaz'
Metin Akpınar'ın 36 yıllık sırrında yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Metin Akpınar miras yüzünden mi gerçeği sakladı. Ahmet Hakan o soruyu sordu
Öne Çıkanlar
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Milli Takım'daki Nazi kavgasını ve Montella'nın akıl hocasını ortaya çıkardı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Ağzının payını vermek deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzının payını vermek deyiminin anlamı nedir?
Jennifer Lopez kızıyla bitpazarında görüntülendi Magazin
Jennifer Lopez kızıyla bitpazarında görüntülendi
Adana’da denizde hortum oluştu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi Gündem
Adana’da denizde hortum oluştu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi
Türk mitolojisinde Cemre Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Cemre
İYİ Parti’den Sinan Aygün açıklaması. Ankara adayı olacağı iddia edilmişti Siyaset
İYİ Parti’den Sinan Aygün açıklaması. Ankara adayı olacağı iddia edilmişti
Dünyanın en çirkin kadını seçildi! Görenler bir daha bakamıyor Tarih - Mitoloji
Dünyanın en çirkin kadını seçildi! Görenler bir daha bakamıyor
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor Kültür Sanat
Deklanşörüyle zamanı durduran Ara Güler anılıyor