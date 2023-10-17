Metin Akpınar'a ünlü sanatçıdan destek geldi. İkiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan Metin Akpınar'ın, 35 yıl önce yaşadığı evlilik dışı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

Kızlarından Duygu Nebioğlu geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkeme kararı ile Metin Akpınar'ın öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.

"ÇOCUKLARIMIN ÇEKTİĞİ ACILARDAN ÖTÜRÜ ÇOK ÜZGÜNÜM"

Bunun ardından açıklama yapan Akpınar, "Bu duyuru son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlere kızanlara duyurudur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikte tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra, bir gün ikiz kardeşler bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarımdan öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar, 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik."

"Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara, eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle Duygu benim nüfusuma geçti, hukuki işlem tamamlanınca kardeşi de geçecek."

"Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor" demişti.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK PAYLAŞIMI

Çıkan haberler sonrası eleştirilerin hedefi haline gelen Metin Akpınar'a oyuncu Nilgün Belgün'den destek geldi.

"82 YAŞINDAKİ METİN AKPINAR'IN ARTIK ÜSTÜNE GİDİLMEMELİ"

Sosyal medya hesabından Akpınar ile bir karesini paylaşan Belgün, "Bu fotoğraf 1976 yılında Devekuşu Kabare'de ilk profesyonel oyunculuğumu sergilediğim “Haneler” adlı oyunun müzik provasından… Benim için anısı ve değeri çok büyüktür. Metin Akpınar benim hem ustam hem patronum hem de sahne partnerimdi o yıllarda… Son zamanlarda hiç olmadığı kadar özel hayatıyla ilgili gündemde… Her insanın yaşamında hataları, yanlışları olduğu gibi sanatçıların da olabilir. Herkes hatasından ve yanlışından kendi sorumludur ve bedelini de kendi öder. Ödemiştir de… Metin Akpınar sanatıyla yıllarca halkı gülümsetmiş yüzünü güldürmüş bir aktördür. Şu anda 82 yaşında olan bir sanatçının artık üstüne gitmemeli zaten yaşadıklarından yeterince üzülen bu adamın daha fazla saygınlığını yıpratmamalı. İtibarsızlaştırmadan daha fazla üzülmesine neden olmadan konuyu kapatıp onu kızlarıyla baş başa bırakmalı diye düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki bu değerli insanların yeri asla dolmuyor. Onları yaşarken güzel anmak değerini bilmek zorundayız. Bunları eski bir dost olarak ustasından çok şey öğrenen bir öğrenci olarak söylemek istedim. Hassas bir durum ve asla dedikodu malzemesi yapılacak bir olay değil" dedi.