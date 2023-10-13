Metin Akpınar'ın bir kızı daha çıktı

Usta sanatçı Metin Akpınar'ın dün ortaya çıkan kızının bir ikizi olduğu ortaya çıktı.

Metin Akpınar'ın bir kızı daha çıktı

Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden bir kızı olduğu 35 yıl sonra ortaya çıkmıştı.

3628974-e1ea488803811c27355936fe5ab96a38.jpg

Mahkeme kararı ile Akpınar'ın kızı olduğunun resmiyet kazandığını açıklayan Duygu Nebioğlu, sosyal medyada gündem olmuştu.

3628974-8ed3409fcfaef44c998abf062770866a.jpg

Ancak yeni bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Meğerse usta oyuncunun bir değil iki kızı olduğu iddia edildi.

3628974-3a6ec3ed90444e5026787d2b2e75c688.jpg

Sevgi Nebioğlu'nun da ayrı bir dava açtığı, üzerinde gizlilik kararı olan bu davanın henüz sonuçlanmadığı belirlendi.

İKİZLERDEN SEVGİ'NİN SONUCU DAHA ÇIKMADI

Habertürk'ün haberine göre; DNA testinin sonunda, Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu saptandı. Sevgi Nebioğlu da DNA testi yaptırdı ama bununla ilgili mahkeme kararı henüz çıkmadı.

3628974-bdd377711487de9d4910d6a08a513390.jpg

Duygu Nebioğlu, 2020'de ikiz kardeşine hitaben şunları yazdı:

"Sen önüne bakardın ben derine"

"Sen çocukları çok sevdin, ben hayvanları. Sen önüne bakardın ben derine. Senin sevgin, benim duyum genişledi. Bir gün yine seninle ışığa selam verip aynı yumurtaya atlar, aynı hikâyeyle gelirdim. Duvarı delerken yine seni çekerdim kardeş. Sen anladın kardeş."

VASİYET DETAYI

Duygu Nebioğlu açıklamasında "Beraber çıkıp açıklama yapalım dedim ama kabul etmedi (Metin Akpınar). Ben size vasiyetimi yazdım, ben öldükten sonra gerçekleşecek o zaman ne yaparsanız yapın dedi. Ölümle, kalple kontrol altına tutmaya çalıştı beni" dedi.

İlgili Haberler
Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkiden kızı olduğu ortaya çıktı
Metin Akpınar en beğendiği oyuncuları açıkladı
Metin Akpınar nasıl evlendi.. Ünlü sanatçı karısını nasıl tavladığını açıkladı
Metin Akpınar'dan Merve Dizdar çıkışı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Son Haberler
Şırnak'ta bazı alanlara özel güvenlik bölgesi kararı Gündem
Şırnak'ta bazı alanlara özel güvenlik bölgesi kararı
Sarımsaklı fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef All Star sarımsaklı fellah köftesi tarifi için malzemeler neler? Gündem
Sarımsaklı fellah köftesi nasıl yapılır? MasterChef All Star sarımsaklı fellah köftesi tarifi için malzemeler neler?
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat Sağlık
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Sonbaharda üst solunum yolu enfeksiyonlarına dikkat
Hollywood’da görüşmeler askıya alındı Kültür Sanat
Hollywood’da görüşmeler askıya alındı
Balkondan düşen 16 yaşındaki Eylül yaşam mücadelesini kaybetti Gündem
Balkondan düşen 16 yaşındaki Eylül yaşam mücadelesini kaybetti
Taşıdığı yatakla birlikte çukura düştü. İnanılır gibi değil. Fıkra gibi olay Gündem
Taşıdığı yatakla birlikte çukura düştü. İnanılır gibi değil. Fıkra gibi olay
Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası! Bütün dünya bu videoyu konuşuyor Spor
Ronaldo'ya 99 kırbaç cezası! Bütün dünya bu videoyu konuşuyor