Metin Keçeli: 20 sene Süleyman Seba ile çalıştım

Beşiktaş Başkan adayı Serdal Adalı'nın ikinci başkan olarak listesinde yer alan Metin Keçeli

KAYNAK: Haber Merkezi
Metin Keçeli: 20 sene Süleyman Seba ile çalıştım

Serdal Adalı’nın listesinde İkinci Başkan olarak yer alan Metin Keçeli, Süleyman Seba dönemlerinde yöneticiliğindeki muhabirlerle sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Muhabirlerin, “Sayın Hasan Arat’ın Süleyman Seba’nın devamı olduğu söyleniyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?” şeklindeki sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Hasan Arat’ın Süleyman Seba’nın devamı olduğu söyleniyor. Bizim yönetimde olduğumuz dönemde rahmetli Recep Yazıcı, onun ismini Süleyman Ağabey’e önerdi. Kendisi de bana ‘git bir kontrol et, üyeyse alalım’ dedi. Sonra yönetime aldık ve Süleyman Ağabey’le 1 sene aktif çalıştı. Ben 20 sene çalıştım. Birileri Süleyman Ağabey’in devamını arıyorsa bu yönetime baksınlar.”

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