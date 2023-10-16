Metin ne demek? Metin isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Metin de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Metin ne demek? Metin isminin anlamı nedir?

KAYNAK: Haber Merkezi
Metin ne demek? Metin isminin anlamı nedir?

Metin adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Metin isminin anlamını araştırıyor. Peki, Metin ne demek? Metin isminin anlamı nedir?

METİN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Metin ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst

- Dayanıklı, sağlam, güçlü.

- Özü, sözü doğru.

METİN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Metin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Metin adını koymak caizdir.

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