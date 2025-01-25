Metin Öztürk "Yabancı VAR hakemi yabancı kalabiliyor"

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Konyaspor’u 1-0’lık skorla yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk açıklamalarda bulundu.

"YABANCI VAR HAKEMİ YABANCI KALABİLİYOR"

Süper Lig’de yarı otomatik ofsayt sisteminin kullanıldığının altını çizen Metin Öztürk, “Kazandığımız bir maçtan sonra konuşuyorum. Bir ofsayt çizgisi çekildi. Orada pası veren Barış Alper Yılmaz, golü atan Osimhen ama ofsayt çizgisi Abdülkerim Bardakcı üstünden çekildi. Neye göre yapıldı bilmiyorum. Ben hakem hocası ya da hakem değilim. Yanlış değerlendiriyor olabilirim. Eğer Abdülkerim Bardakcı pasif ofsaytta değil de VAR hakemine göre aktif ofsaytta ise geçen Hatay’da yediğimiz gol de böyle değil miydi? Onun için rica ediyoruz artık şu işin bir standardı olsun.

Net bir golümüz verilmedi. Yabacı VAR geldi, geçen maçta da Erman Toroğlu bile penaltı dedi. 12 hakem yorumcusunun 12’si de dedi. Yabancı VAR hakemi onu görmedi herhalde. Yabancılar da biraz ‘yabancı’ kalabiliyor bu işe. Önemli olan yabancı mı Türk mü olduğu değil, hakem olup olmadığı” cümlelerine yer verdi.

"PUAN FARKI 9 AMA 11 OLABİLİRDİ"

Sezon sonu şampiyon olacaklarını söyleyen Öztürk, “Konyaspor takımına çok teşekkür ediyoruz. Harika bir maç izlettiler bize. Gayet dişe diş bir oyun oldu. Ne kadar kuvvetli takım olduklarını gösterdiler. Puan farkı 9’a çıktı. Belki geçen maç 2 puanımız alınmasaydı 11 olacaktı. Biz sezon sonu şampiyon olacağız. 11 puan, 8 puan fark etmez. Sonuçta biz şampiyon olacağız. Yarın ikinci sıradaki rakibimizin maçı var.

Göztepe daha önce bizle ve Beşiktaş’la çok iyi maçlar oynadı. Avrupa hayalleri var. Yarın da çok iyi bir maç izleyeceğimizden eminim. İnşallah maçın hakemi bizim Fenerbahçe’yi eze eze onların stadında yendiğimiz maçta yaptığı hatayı tekrarlamaz. Hakemin o hatası olmasa maç 7’ye, 8’e giderdi. Canı sağ olsun. Biz önümüze bakıyoruz. Sezon sonunda Galatasaray şampiyon olacak. Bir sonraki sezona da bu motivasyonla hazırlanacağız” diye konuştu. Metin Öztürk, transfer çalışmaları ile ilgili de, “Galatasaray Avrupa’yı düşünerek gerekli eksik transferlerini tamamlayacak” dedi.