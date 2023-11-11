Metin Öztürk'ten VAR tepkisi: Kaldırsınlar!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 2-1 yenildikleri Atakaş Hatayspor maçının ardından hakemlere yüklendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Metin Öztürk'ten VAR tepkisi: Kaldırsınlar!

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 2-1 yenildikleri Atakaş Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, 2 penaltılarının verilmediğini dile getirdi.

Metin Öztürk, "Bugün arzu ettiğimiz futbolu ortaya koyamadık. Uzun bir serinin ardından kaybettik. Ama çok net bir şey var ki, 2 tane net penaltımız verilmedi. 81. dakikada Barış Alper Yılmaz'a yapılanı defalarca izledik, penaltı. 90+6'da Icardi'ye yapılan net penaltı. O zaman VAR niye var, kaldırsınlar. O zaman biz hakemin insafı ve iyi niyetiyle devam edelim. Biz bugün istediğimiz performansı gösteremedik. Ama sonucu etkileyecek 2 tane penaltı verilmedi. Milli aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

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