Metin Şen’in yeni aşkı ortaya çıktı. 23 yıllık eşinden boşanmıştı

Ünlü iş insanı Metin Şen, önceki gün Bodrum Park Şamdan’a Metin Arolat’ı dinlemeye gidince gizli ilişkisi ortaya çıktı. Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ, sarışın bir kadınla sahnenin yanında el ele eğlenen Metin Şen’in görüntüsü kameralara takılınca araştırdı ve yanındaki gizemli kadının kim olduğunu öğrendi.

METİN ŞEN’İN YENİ AŞKI

İddialara göre Metin Şen’in yanındaki isim, cemiyetin yakından tanıdığı Seçil Sırmacı. Daha önce Uğur Güven’le aşk yaşayarak adını kamuoyunda duyuran Sırmacı, şimdi de Şen ile birlikte.