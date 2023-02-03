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Gözaltı sonrası Metin Uca'ya iptal şoku. Ben Metin gelemiyorum

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve 4,5 saat sonra serbest bırakılan Metin Uca, ikinci bir şok yaşadı. Uca'nın biletleri satılmış etkinliği iptal edildi.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 23:15
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Metin Uca gözaltına alındıktan hemen sonra iptal şokuyla sarsıldı

Gözaltı sonrası Metin Uca'ya iptal şoku. Ben Metin gelemiyorum
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Hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınan ve 4,5 saatlik işlemler sonrasında serbest bırakılan televizyon sunucusu Metin Uca, 200’ü aşkın biletin satıldığı, 12 Şubat’ta buluşacağı Osmaniyelilere etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

Dün gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan televizyon sunucusu ve yazar Metin Uca’nın Osmaniye’deki gösterisi iptal edildi.

“SORUŞTURMANIN İLK SONUCU...”

“Sevgili Osmaniyeliler, ben Metin gelemiyorum” diyerek sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Metin Uca, şu ifadeleri kullandı:

“Niye mi? Çünkü Osmaniye’de ayın 12’sinde oynayacağımız gösterimiz İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Fatih Sultan Mehmet’in deniz kabuklarına olan merakının kitapta yer alışını yanlış değerlendiren biri nedeniyle geçirmiş olduğumuz soruşturmanın ilk sonucu bu oldu.

200’ü aşkın bilet satılmıştı. Ben kendi adıma tüm Osmaniyelilerden özür diliyorum efendim”

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