Ünlü sunucu Metin Uca Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde trafik kazası geçirerek yoğun bakıma alınmıştı. Metin Uca’nın menajeri ünlü sunucunun hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyurdu. Peki, Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?

Sunucu ve televizyon programcısı Metin Uca hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Menajeri, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Uca'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Baykara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Metin Uca'mızı kaybettik. Kalbimiz acıyor." ifadelerini kullandı.

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Hakkârili ve Kürt asıllı, annesi Söğüt, Bileciklidir.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri alan Metin Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra Kanal D, Show TV, Atv ve Star TV gibi kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı.

Metin Uca 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programı ve 2002 yılında yayımlanmaya başlayan "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. 2010-2011 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Passaparola adlı programın sunuculuğunu yapmıştır. Yarışma 9 sene yayımlandı ve 740. bölümü ile ekranlara veda etti.

Metin Uca 3 Şubat 2022 tarihinde, İstanbul havalimanında "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçundan gözaltına alındı.

Geçen günlerde rahatsızlanıp kaza geçirdikten sonra boyun şah damarlarının tıkalı olduğu ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Metin Uca'nın entübe edildiği açıklanmıştı.