Soylu'nun sözlerine teşhis koyar gibi açıklama Metin Uca'dan geldi: Halüsinasyon’un aşırı ileri bir evresi Sülüsinasyon

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Tek parti iktidarında Kuran-ı Kerim okumak yasaktı” sözlerine tepki gelmeye devam ediyor.

Sunucu Metin Uca, kişisel sosyal paylaşımı dikkat çekti.

Kişisel sosyal medya hesabından konuyla ilgili haberi paylaşan Metin Uca "Gerçek olmayan duyuların algılanması rahatsızlığı diye tanımlanabilecek Halüsinasyon’un aşırı ileri bir evresi, Sülüsinasyon" dedi.

Uca'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

"HER EVDE KUR-AN'I KERİM BULUNDURULMALI"

Soylu'nun açıklamaları akıllara Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının "Atatürk Kur-an’ı yasakladı" iddialarını çürüten ve yüzlerine tokat gibi çarpan arşive belgesini getirdi.

Milli Mücadele’nin ilk günlerinde Ankara’da “Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti”ni kuran ve bu cemiyetin başkanı olan Rıfat Börekçi tarafından imzalanan 5 Şubat 1938 tarihli belgede, din öğretiminin önemine vurgu yapılarak, "her evde bir Kur-an’ı Kerim bulundurulması gerektiği"ne vurgu yapılmıştı.

Metin Uca kimdir?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Uca, sunucu, yazar ve aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. Metin Uca, 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Metin Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri de almıştır. Ünlü isim, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı.

Tek kişilik gösterilere de çıkan ve seslendirme çalışmaları yapan sanatçı, 2004 yılından bu zamana kadar bir kitap üzerinde çalışıyor. 2010 yılında yeniden Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

METİN UCA KİTAPLARI

Her Tuzluğum Var Diyene Hıyarla Yetişemedim, 2004, Epsilon Yayınları,

Yes Yerine Orrayt Demek Caiz midir Hocam?, 2006, Epsilon Yayınları,

Tüh, 2007, Doğan Kitap