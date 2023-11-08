Metin Uca'dan iyi haber geldi. Trafik kazası sonrası acil ameliyata alınmıştı

Bursa'da bir etkinlik için geçtiğimiz hafta trafikteyken bilinci kaybolduğu için kaza geçiren Metin Uca'nın son sağlık durumuna ilişkin menajeri Kübra Kalem Baykara, bilgi verdi.

Metin Uca'dan iyi haber geldi. Trafik kazası sonrası acil ameliyata alınmıştı

Bursa’da bir etkinlik için geçtiğimiz günlerde menajeri Kübra Kalem Baykara ile yola çıktıklarını belirten tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, geçirdiği trafik kazasını, “Dilovası oksijen çıkışında kendimden geçmem sonucu ağaca vurarak durabildim” sözleriyle ifade etmişti.

Uca'nın önceki akşam acil bir ameliyata alındığı ve bu ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Uca'nın menajeri Kübra Kalem Baykara kritik 24 saatlik sürecin atlatılmasını beklediklerini dile getirmişti.

Metin Uca'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sevgili dostlarımız, operasyondan sonraki riskli saatleri atlattık. Metin Uca'nın kıymetli doktorlarının verdiği bilgi küçük ek tedavilerle eski sağlığına kısa sürede kavuşacağı yönünde. Hafta sonu yoğun bakımdan servise geçeceği söyleniyor. Ancak serviste de yoğun bakımda olduğu gibi tedavisine devam edilecek. Göstereceğiniz anlayış için şimdiden teşekkür ediyorum. Her görüşmeye girdiğimde sizlerden gelen iyi dilekleri iletiyorum.”

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