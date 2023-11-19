Metin Uca'nın cenazesinde büyük saygısızlık! Ölene de mi saygınız yok?

İki provokatör Metin Uca'nın cenazesinde "Metin bey cenazesinin camiye getirilmesini istemedi" diyerek olay çıkarmaya çalıştı. Acılı vatandaşlar tarafından linç edilecekken koşarak kaçtılar
19 Kasım 2023 Pazar
İki provokatör Metin Uca'nın cenazesinde olay çıkarmaya çalıştı. Acılı vatandaşlar tarafından linç edilecekken koşarak kaçtılar
İki provokatör Metin Uca'nın cenazesinde "Metin bey cenazesinin camiye getirilmesini istemedi" diyerek olay çıkarmaya çalıştı. Acılı vatandaşlar tarafından linç edilecekken koşarak kaçtılar