Metin Yıldız'dan şaşırtan açıklama: İki sene kümeslerde yaşadım

'Çok Güzel Hareketler' ile ünlenen, daha sonra birçok yapımda kamera karşısına geçen Metin Yıldız yeni sinema filmini anlattı. 48 yaşındaki oyuncu, film için binlerce güvercinle çalıştıklarını söyledi.

Metin Yıldız'dan şaşırtan açıklama: İki sene kümeslerde yaşadım

Ünlü oyuncu Metin Yıldız, Nişantaşı'ndaydı. Yıldız yeni filmi için kümeslerde yaşadığını söyledi.

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Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Yazar Muhammed Gömük'le buluşan oyuncu Metin Yıldız, "Muhammed 10 kitap yazdı. Güzel bir sinema filmi yapıyoruz. Onun için bir araya geldik. Senaryo konuşacağız" dedi. Sinema projesinden bahseden Yıldız, "5 Haziran'da çekimlere başlıyoruz. O gün doğum günüm. 29 Aralık vizyon ise evlilik tarihim. Tamamen tesadüf" dedi.

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"EVRENSEL HİKÂYE"

"Filmin özel bir hikâyesi var" diyen oyuncu, "Evrensel bir hikâye... Hem Türkiye hem de dünyada ses getireceğiz. Bir yandan posta güvercinleri bir yanda metaverse, yazılım ve dijital dünya... Enteresan bir hikâye geliyor" diye konuştu.

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30 milyon insanın kuş beslediğini belirten Yıldız, "5 milyon insan güvercin besliyor. Çok güzel film olacak. Ben hiç beslemedim. Hiç kuşum olmadı. 30 milyonun insanın kuşu var, onlar için çekiyoruz. Binlerce güvercinle çalışacağız. Güvercin camiasında tanınmış isimler sete gelecek ve oynayacaklar. Ben iki senedir kümeslerde geziyorum. Kuş beslemedim ama bu dönemde kuş uzmanı oldum. Bir kümesim olsa şu an rahatlıkla beslerim" şeklinde konuştu.

"AĞIR BİR DRAM"

Dram filmi olduğunu söyleyen oyuncu, "Ağır bir dram yazdım. Hem gülüyoruz hem ağlıyoruz. Hepsini harmanladık. Ama daha çok gerileceğiz ve ağlayacağız" ifadelerini kullandı.

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