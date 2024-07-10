Metina bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı sığınakta yapılan arama-tarama faaliyetleri sonucunda ise büyük miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Sığınakta bulunanlar arasında 1 adet M-16 piyade tüfeği ve 9 adet şarjör, 4 adet AK-47 piyade tüfeği ve 19 adet şarjör, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı ve 5 adet şarjör, 1 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 28 adet el bombası, 590 adet 7,62 mm mühimmat, bin 20 adet 5,56 mm mühimmat, 2 bin 70 adet 5,45 mm mühimmat, 250 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 59 adet 12,7 mm mühimmat, 6 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 anti-personel mühimmatı, 9 adet RPG-7 sevk fişeği, 4 adet alpha-fire düzenek, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet termal silah dürbünü, EYP yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet Yaesu telsiz, 1 adet elektronik kitap okuyucu, 1 adet flash bellek, 1 adet radyo, 1 adet akü, 1 adet güneş enerji paneli ve gizlenme amaçlı kullanılan çeşitli malzemeler bulunuyordu.