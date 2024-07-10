İran'da başörtüsü krizi: THY'nin ofisi kapattırıldı

İran medyasının raporlarına göre, geçen hafta pazartesi günü, bazı kadın personelin zorunlu başörtüsü kurallarına riayet etmemesi sonucu, yerel polis güçlerinin müdahalesiyle ofis mühürlendi. Olayın ardından, Türk Hava Yolları yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmazken, Tahran Savcılığı'ndan Ali Salehi, konuyla ilgili mahkeme kararı olmadığını belirtti.

Ancak, son gelişmeler ışığında, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'nin açıklamalarına göre, ofis yeniden açıldı. Bakan Vahidi, hükümet toplantısının ardından konuyla ilgili soruları yanıtlarken, olaydan haberdar olmadığını ve durumun basından öğrenildiğini ifade etti. Ayrıca, ofisin kapatılmasının, polis ile çalışanlar arasında yaşanan bir anlaşmazlık neticesinde gerçekleştiğini ve bugün itibarıyla ofisin mühürünün kaldırıldığını duyurdu.