Metina’ya hava harekatı! Üç terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Metina’ya hava harekatı! Üç terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Geçit vermeyeceğiz" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."

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