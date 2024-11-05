Metina’ya hava harekatı! Üç terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Geçit vermeyeceğiz" notuyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Geçit vermeyeceğiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2024
Başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Fy1GtsYqBL