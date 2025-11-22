Otobüs büyüklüğündeki 2025 TX7 asteroiti, kritik bir hızla Dünya'ya yaklaştı ve bilim insanları bu yakın geçişin detaylarını titizlikle inceledi.

Gök bilimcilerin yakından takip ettiği otobüs büyüklüğündeki 2025 TX7 asteroiti, gezegenimiz Dünya'ya tehlikeli sayılabilecek bir mesafeden geçiş yaptı.

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından izlenen ve yaklaşık 12 metre çapında olduğu tahmin edilen bu gök cismi, Dünya ile Ay arasındaki mesafeden (yaklaşık 384.400 km) biraz daha yakın bir noktadan geçti.

Hızlı geçişi nedeniyle bu büyüklükteki bir cismin erken tespiti, gezegen savunma sistemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterdi.

Uluslararası gözlem ağları tarafından elde edilen veriler, cismin hızının ve yörüngesinin kusursuz biçimde hesaplandığını ortaya koydu.

Bu yakınlaşmanın ardından, uzmanlar Dünya’ya yakın cisimler (Near-Earth Objects - NEO) hakkındaki tehlike potansiyeline dikkat çekti.

Avrupa Uzay Ajansı'nda (ESA) Gezegen Savunma Uzmanı olarak görev yapan Dr. Elena Petrova, bu tür yakın geçişlerin ne kadar sık yaşandığını ifade etti.

Dr. Petrova, özellikle küçük ve karanlık asteroitlerin oluşturduğu riske vurgu yaptı:

"Bu asteroitler, envanterimizde bulunmayan sayısız parçadan sadece biriydi. Rusya'da yaşanan Chelyabinsk olayında (2013'te atmosfere giren ve binlerce kişinin yaralanmasına neden olan gök taşı) gördüğümüz gibi, Dünya atmosferine beklenmedik girişler ciddi hasar verme potansiyeli taşıyor. Bu geçiş, erken tespit sistemlerimizin geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ÇARPIŞMA OLASILIĞININ SIFIR OLDUĞUNU BELİRTTİ

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden (Caltech) Astrofizik Profesörü Dr. James O'Connell ise yörünge hesaplamalarına dayanarak net bir açıklama yaptı. Dr. O'Connell, kamuoyunu rahatlatan bir bilgi paylaştı:

"Yapılan son bilimsel araştırmalar ve sürekli güncellenen yörünge verileri, 2025 TX7'nin yörüngesinin çok iyi bilindiğini ve gezegenimizle çarpışma olasılığının sıfır olduğunu ortaya koydu. Ancak bu olaylar, güneş sistemindeki küçük cisimlerin dinamiklerini anlamak için bilimsel camiaya eşsiz veriler sağladı. Toplanan veriler, gelecekteki olası tehditlere karşı model geliştirmemize olanak tanıyacak."

Gök bilimciler, bu yakınlaşmanın ardından toplanan verileri kullanarak, asteroitlerin bileşimi ve yörünge evrimi üzerine yeni bilimsel modeller oluşturmaya odaklandı. Dünya'ya yakın cisimlerin haritalandırılması ve potansiyel tehlikelerin önceden belirlenmesi amacıyla uluslararası iş birliklerinin artırıldığı belirtildi.