Metro İstanbul'dan "valizle yolculuk" uyarısı

Metro İstanbul'dan "valizle yolculuk" uyarısı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "30 kilodan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizler araçlara alınmayacak, birden fazla valiz için ilave bir yolculuk ücreti alınacak" denildi.

Metro İstanbul, hem yolcu konforu hem de güvenlik için büyük ve ağır valizlerin metroya alınmayacağını, fazla valiz için ek ücret uygulanacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, şehir içi ulaşımda artan valizli yolculuklara ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, yolcu yoğunluğunun arttığı metro hatlarında güvenlik ve konforu korumak amacıyla valiz taşıma kuralları yeniden hatırlatıldı.

Metro İstanbul açıklamasında, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerin istasyon ve araçlara alınmayacağı, “kamping tipi büyük çantalar”ın da valiz sınıfında değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada yolcuların yanlarında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası bulundurabileceğine yer verildi.

“Fazla valiz için ek ücret”

Birden fazla valizle giriş yapmak isteyen yolcular için ilave bir yolculuk ücreti alınacağı belirtilen açıklamada, “Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz” denildi.

