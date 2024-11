Metro sörfü can almaya devam ediyor: Fenomenlik için canlarından oluyorlar

New York’ta gençler arasında popülerleşen “metro sörfü” akımı tehlikeli sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Bu yıl altı genç bu tehlikeli etkinlik nedeniyle hayatını kaybetti. New York Polis Departmanı’nın açıklamasına göre, yıl başından bu yana metro sörfü yaparken ölen gençlerin sayısı geçen yılın beş kaybını aşmış durumda. Aynı dönemde metro sörfü nedeniyle 181 kişi gözaltına alındı; gözaltılar, dikkatsiz endişe yaratma suçlamasına dayanıyor.

Geçtiğimiz hafta sonu Queens bölgesinde metro sörfü yapan 13 yaşındaki bir kız, dengesini kaybederek iki vagon arasında düşerek yaşamını yitirdi. Yanında bulunan 12 yaşındaki arkadaşı ise kafa travması geçirdi ve beyin kanaması teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. New York Polis Departmanı yetkilileri, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan bu tehlikeli akımın gençler üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çekti.

Sosyal Medya Platformlarıyla İşbirliği Sürüyor

New York Metropolitan Ulaşım Otoritesi, YouTube, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarıyla işbirliği yaparak metro sörfü görüntülerini kaldırma çalışmaları yapıyor. Bu kapsamda şimdiye kadar 10 binden fazla video kaldırıldı. Ancak, birçok eyaletin başsavcılığı, sosyal medyada yayılan bu tür tehlikeli akımların gençlerin zihinsel sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle TikTok ve diğer platformlara dava açmış durumda.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Queens’teki son ölüm olayının ardından yaptığı açıklamada, bu tehlikeli trendin gençlerin hayatını çalmasından dolayı derin bir üzüntü yaşadığını belirtti ve “Sosyal medya şirketleri de üzerlerine düşeni yapmalı” dedi. Adams’ın çağrısına rağmen platformların tehlikeli içerikleri tamamen engelleyip engelleyemediği tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Ailelere Önemli Uyarılar

Uzmanlar, gençlerin bu tür tehlikeli akımlardan uzak durmalarını sağlamak için ailelere önemli bir rol düştüğünü vurguluyor. Klinik psikiyatrist Dr. Gail Saltz, ailelerin çocuklarıyla bu tür akımlar hakkında soru bazlı konuşmalar yaparak, tehlikelerin gerçek hayat istatistikleriyle anlatılmasının önemine dikkat çekti. Saltz, gençlerin sosyal medyada onaylanma ve beğeni arayışının riskli davranışları artırabileceğini ifade etti.

New York Polis Departmanı ise 911 aramaları ve insansız hava araçları kullanarak metro sörfçülerini tespit etmeye çalışıyor. 2023 yılı içinde, 9 ile 33 yaşları arasında toplam 114 kişi bu yöntemlerle kurtarıldı. Yetkililer, gençlerin ebeveynleriyle birlikte eğitim alması gerektiğini belirterek “Metro Sörfü Öldürür! İçeri Bin, Hayatta Kal” sloganıyla farkındalık kampanyaları yürütüyor.

The dangers of subway surfing are real & its consequences potentially life-altering. With our youngest & most impressionable NYers returning to the subways since the return to school, a reminder to those who’d consider this dangerous act - think twice.



Ride Inside ~ Stay Alive pic.twitter.com/2DmQYCOJ7s

— NYPD Chief of Transit (@NYPDTransit)

September 9, 2024