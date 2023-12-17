Metro Turizm yolcu otobüsü cayır cayır yandı, yolcular ölümle burun buruna geldi

Kaynak: İHA
Metro Turizm’e ait yolcu otobüsünde yangın çıktı. 14 yolcu ölümle burun buruna geldi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde, Metro Turizm’e ait yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev aldı, otobüste 14 yolcunun bulunduğu ortaya çıktı.

Antakya İskenderun yolu Anayazı Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan yolcu otobüsü yanmaya başladı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yanan otobüs söndürüldü. Otobüsün içindeki 14 yolcu son anda kurtuldu. Otobüsteki yolculardan Kadir Soylu, otobüs seyir halindeyken muavinin uyarısıyla aşağı indiklerini söyleyerek şunları iletti: “Daha sonra otobüsten dumanlar çıkmaya başladı. Bir süre sonra da otobüs alev topuna döndü. Otobüsün elektrik aksamındaki sorundan dolayı yandığını söylediler."

Otobüste bulunan 14 yolcu, zamanında otobüsü terk ettikleri için yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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