Metrobüs kazası sürücü hatası mı? İmamoğlu'ndan yeni açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Metrobüs kazası sürücü hatası mı? İmamoğlu'ndan yeni açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde Sefaköy durağında meydana gelen metrobüs kazası hakkında yaptığı son açıklamada “Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Küçükçekmece'de bu sabah iki metrobüsün çarpıştığı kazaya dair açıklamalarda bulundu.

TBB’nin 28 Ağustos'taki encümen toplantısı için Adıyaman'da bulunan İmamoğlu, gazetecilere kazaya ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini aktardı.

Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybettiMetrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet dileyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Trafik kazası yaşandı takip ediyoruz. Ne yazık ki hayatını kaybeden vatandaşımız var. İner inmez de gidip hastanede kontrollerini yapacağım. Görüntüler geldi bir sürücü hatasına benziyor. Konumlarına bakıyor arkadaşlarımız hızlıca tetkik edeceğiz. Başımız sağ olsun."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da Küçükçekmece ilçe sınırları içerisindeki Sefaköy metrobüs durağı civarında iki mertrobüs çarpıştı. Karşı şeritlerden gelen metrobüslerin kazaya karışmasının ardından 1 kişi hayatını kaybederken 50 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından 2 şoför ve 2 denetim amiri ekipler tarafından gözaltına alındı.

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