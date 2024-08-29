Metrobüs kazasında 3 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / ANKA
Metrobüs kazasında 3 gözaltı

Bugün sabah saatlerinde Sefaköy'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazasında 2 şoför ve 1 denetim amirinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece ilçesi sınırlarında yer alan Sefaköy Metrobüs durağında Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüs şoförünün kontrolünü kaybetmesinin ardından karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Sonrasında ise kazanın etkisi ile savrulan metrobus yan bariyerlere vurarak durabildi.

Feci kaza sonrasında seferler iki yönlü duraklatılırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipleri müdahalesi ile metrobüs altına kalan 2 kişi çıkarıldı. Kazada 2’si ağır 38 kişi yaralanırken 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Küçükçekmece’de meydana gelen kaza sonrasında 2 şoför ile beraber 1 denetim amirinin gözaltına alındığı bildirildi.

ekran-goruntusu-2024-08-29-113533.png

ekran-goruntusu-2024-08-29-113536.png

ekran-goruntusu-2024-08-29-113539.png

İlgili Haberler
Metrobüs kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Metrobüs kazasının kamera görüntüleri ortaya çıktı
Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti
Sefaköy'de metrobüs kazası. Seferler iki yönde de yapılamıyor
Sefaköy'de metrobüs kazası
Son Haberler
Kapsam dışına çıkarılacaklar. Mehmet Şimşek duyurdu
Kapsam dışına çıkarılacaklar
Mbappe'den Messi'yi aşağılayan paylaşım. Gerçek sonradan ortaya çıktı
Mbappe'den Messi'yi aşağılayan paylaşım
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi arttı
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi arttı
Ortadoğu'da her şeyi değiştiren olay: 1956 Süveyş Krizi
1956 Süveyş Krizi
Mahfi Eğilmez maaş zamlarındaki detayı açıkladı. Kitabın ortasından konuştu
Mahfi Eğilmez maaş zamlarındaki detayı açıkladı