Metrobüs kazasında 3 gözaltı

Bugün sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece ilçesi sınırlarında yer alan Sefaköy Metrobüs durağında Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüs şoförünün kontrolünü kaybetmesinin ardından karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı. Sonrasında ise kazanın etkisi ile savrulan metrobus yan bariyerlere vurarak durabildi.

Feci kaza sonrasında seferler iki yönlü duraklatılırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipleri müdahalesi ile metrobüs altına kalan 2 kişi çıkarıldı. Kazada 2’si ağır 38 kişi yaralanırken 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

3 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Küçükçekmece’de meydana gelen kaza sonrasında 2 şoför ile beraber 1 denetim amirinin gözaltına alındığı bildirildi.