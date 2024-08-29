Metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Kazanın sebebini anlattı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Sefaköy metrobüs hattında meydana gelen kazada, iki metrobüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir metrobüs kontrolden çıkarak bariyere çarptı, diğer metrobüsün altında ise iki kişi kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 53 kişi yaralandı. Kazanın ardından, iki metrobüs şoförü ve iki denetim amiri gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞOFÖRÜN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan metrobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı.

HaberTürk’te yer alan bilgiye göre, şoför ifadesinde şu açıklamalarda bulundu:

“Söğütlüçeme yönüne ilerliyordum. Bir bypass yolunun açıldığını fark ettim, ancak bu yolda hiçbir işaret veya yönlendirme yoktu. Kendi yolumda ilerlerken karşımdan bir metrobüsün geldiğini gördüm ve lastiklerinden duman çıktığını fark ettim. Fren yaparak durmaya çalıştım, ancak kafa kafaya çarpışmamak için metrobüsü bariyerlere yönlendirdim ve sürterek durabildim. Bypass yolunun kör noktaya açılması ve uyarı işaretlerinin olmaması kazanın ana nedenidir.”