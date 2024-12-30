Metrobüste boş koltuk terörü! Tutunma demirine tırmanıp tekme attı

25 Aralık günü, Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste, boş koltuğa bırakılan çanta yüzünden bir oturma kavgası çıktı. Olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri, kavgaya karışan bir kişinin aracın tutunma demirine tırmanarak başka bir yolcuya yumruk ve tekme attığını gösterdi.

KADININ ÇANTASIYLA BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, metrobüste seyahat eden bir kadın, elindeki çantayı boş bir koltuğun üzerine bırakarak ayakta yolculuk yapmaya başladı. Koltuğa oturmak isteyen bir erkek yolcu, kadının çantasını kaldırarak oturma hakkı talep etti. Kadının yanındaki iki erkek ise bu durumu kabul etmeyerek oturmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

KAVGA METROBÜSÜNDEKİ YOLCULARIN MÜDAHALESİYLE SONA ERDİ

Metrobüste bulunan diğer yolcuların araya girmesiyle kavga sona erdi. Olayla ilgili olarak polise herhangi bir şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kavga, metrobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga eden bir kişinin aracın tutunma demirlerine tırmanarak karşısındaki yolcuya yumruk ve tekme attığı anlar yer alıyor.