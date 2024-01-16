Metrobüste oturarak yolculuğun ipuçları

İŞTE METROBÜSTE RAHAT BİR YOLCULUK İÇİN İŞİNİZE YARAYACAK BAZI ÖNERİLER

Kapı Konumunu Tahmin Edin:

Metrobüs durağında beklerken, kapının açılacağı yeri tahmin etmek önemlidir. Önceki metrobüsün durduğu yere göre konumunuzu ayarlayın ve farklı modeller için pozisyonunuzu hafifçe ayarlayın.

Ters Yöne Kısa Bir Yolculuk Yapın:

Eğer durak çok kalabalıksa, ters yöne bir durak gidip oradan metrobüse binmek, daha rahat bir yolculuk için iyi bir strateji olabilir.

Boş Metrobüs Saatlerini Öğrenin:

Bazı duraklardan belirli saatlerde boş metrobüslerin kalktığını öğrenmek, rahat bir yolculuk için faydalı olacaktır.

Körük Bölgesinde Durun:

Metrobüsün içindeyken, körük bölgesi genellikle en rahat durulan yerdir. Mümkünse bu bölgede yer bulmaya çalışın.

Kalabalık Metrobüsten İnip Arkadan Gelene Binin:

Eğer metrobüs çok kalabalıksa, arkadan gelen daha boş bir metrobüse geçmek iyi bir seçenek olabilir.

Çantanızı Kucağınızda Taşıyın:

Güvenlik ve konfor için, çantanızı sırtınızda değil, kucağınızda taşıyın.

İnmek Üzere Olanları Gözleyin:

Oturacak yer bulmak için, inmek üzere olan yolcuların beden dilini takip edin ve uygun bir zamanlama ile hareket edin.