Metrobüste oturarak yolculuğun ipuçları

İŞTE METROBÜSTE RAHAT BİR YOLCULUK İÇİN İŞİNİZE YARAYACAK BAZI ÖNERİLER
Kapı Konumunu Tahmin Edin:
Metrobüs durağında beklerken, kapının açılacağı yeri tahmin etmek önemlidir. Önceki metrobüsün durduğu yere göre konumunuzu ayarlayın ve farklı modeller için pozisyonunuzu hafifçe ayarlayın.
Ters Yöne Kısa Bir Yolculuk Yapın:
Eğer durak çok kalabalıksa, ters yöne bir durak gidip oradan metrobüse binmek, daha rahat bir yolculuk için iyi bir strateji olabilir.
Boş Metrobüs Saatlerini Öğrenin:
Bazı duraklardan belirli saatlerde boş metrobüslerin kalktığını öğrenmek, rahat bir yolculuk için faydalı olacaktır.
Körük Bölgesinde Durun:
Metrobüsün içindeyken, körük bölgesi genellikle en rahat durulan yerdir. Mümkünse bu bölgede yer bulmaya çalışın.
Kalabalık Metrobüsten İnip Arkadan Gelene Binin:
Eğer metrobüs çok kalabalıksa, arkadan gelen daha boş bir metrobüse geçmek iyi bir seçenek olabilir.
Çantanızı Kucağınızda Taşıyın:
Güvenlik ve konfor için, çantanızı sırtınızda değil, kucağınızda taşıyın.
İnmek Üzere Olanları Gözleyin:
Oturacak yer bulmak için, inmek üzere olan yolcuların beden dilini takip edin ve uygun bir zamanlama ile hareket edin.