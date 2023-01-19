19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Metroda defile yapan kızların videosu rekor kırdı

Metroda defile yapan kızların videosu rekor kırdı

İstanbul Metrosunda bir grup amatör mankenin defile yapması kısa sürede binlerce etkileşim aldı

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 08:02
Takip Et

Metroda amatör defile

Metroda defile yapan kızların videosu rekor kırdı
+
Aa
-

Bir grup genç kızın metrodaamatör  defile yaptığı anları sosyal medyada yayınladı.

Söz konusu videoda genç kızların metroda kameraya doğru yürüyerek kıyafetlerini gösterdiği görüldü.

Metro içerisindeki diğer vatandaşlar ise defile yapan genç kızlara şaşkınlıkla baktı.

Sosyal medyada yayınlanan “amatör” defile kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
1
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Emekli ülkücünün sokak röportajı mitinge döndü. Korkmadan her şeyi söyledi, bir kişi itiraz etmedi
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
2
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Müşterilerin 9 milyon TL'sini borsaya yatıran banka müdürü tutuklandı
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
3
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
4
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
5
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
6
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
7
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Denizli Tavaş SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavaş SYDV işçi alacak
﻿Denizli Tavaş SYDV işçi alacak
﻿Manisa Yunusemre SYDV işçi alacak
﻿Manisa Yunusemre SYDV işçi alacak
﻿Manisa Yunusemre SYDV işçi alacak
﻿Koç Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Koç Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Koç Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Aydın Dihiz geçici işçi alacak
﻿Aydın Dihiz geçici işçi alacak
﻿Aydın Dihiz geçici işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.