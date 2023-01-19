Metroda defile yapan kızların videosu rekor kırdı

Bir grup genç kızın metrodaamatör defile yaptığı anları sosyal medyada yayınladı.
Söz konusu videoda genç kızların metroda kameraya doğru yürüyerek kıyafetlerini gösterdiği görüldü.
Metro içerisindeki diğer vatandaşlar ise defile yapan genç kızlara şaşkınlıkla baktı.
Sosyal medyada yayınlanan “amatör” defile kısa sürede binlerce beğeni aldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.