Metro'da çıkan tartışmada silah çekildi

İstanbul Yenikapı-Kirazlı metrosunda iki yolcu, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddeti artınca yolculardan biri diğerinin üstüne yürüdü. O sırada diğer yolcu silahına davranarak üstüne yürüyen yolcuya silahını çekti. Araya metrodaki diğer vatandaşlar girince bir facia önlendİ.

TAM SİLAHINI ATEŞLEYECEKKEN ARAYA VATANDAŞLAR GİRDİ

Yolcu silahını doğrultup tetiği çektiği esnada silahın önüne geçen bir vatandaş yaşanacak olan faciayı önledi. Olay sonrası silah çeken vatandaş diğer vatandaşlarca olay yerinden hızla uzaklaştırılarak metronun ön kısmına götürüldü.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.