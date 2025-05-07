Metroda ilginç ceza: Dev bitki genç kadına pahalıya patladı

Paris'te yaşayan 24 yaşındaki Salomé adlı genç bir kadın şehri sarsan bir olayın odağında yer aldı. Cumhuriyet (République) Metro İstasyonu'nda, yanında taşıdığı büyük bir kuş cenneti (bird of paradise) bitkisi nedeniyle 150 dolar para cezası kesilen genç kadın, sosyal medyada yaşadıklarını anlatarak gündeme oturdu. Olay, metronun geçiş turnikelerinden geçtikten hemen sonra yaşandı. Henüz trene binmeden kontrol edilen Salomé, rutin bir bilet ve kimlik denetiminin ardından beklenmedik bir sürprizle karşılaştı.

"BİTKİNİZ FAZLA BÜYÜK"

Salomé, Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Parisien’e yaptığı açıklamada, "Saat 17.00 civarıydı, bir arkadaşım ile büyük bir bitki satışından dönüyorduk. Turnikeden geçtikten sonra bir kontrolör Navigo kartımı ve kimliğimi görmek istedi. Başta rutin bir şey sandım, ama işlem uzadıkça tuhaflaştı. Sonunda kontrolöre bir sorun olup olmadığını sordum. 'Evet, bitkiniz fazla büyük, ceza ödemeniz gerekiyor' dedi" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

Henüz metroya binmemişken böyle bir ceza ile karşılaşan Salomé, yaşadığı olayı X üzerinden de duyurdu. “Sanırım şikâyetçi olacağım ama ne kadar işe yarar emin değilim” ifadelerini kullandı.

KURALLAR NE DİYOR?

Salomé’nin taşıdığı bitki, Paris toplu taşıma sistemlerini yöneten RATP'nin belirlediği kuralları teknik olarak ihlal ediyor. Kurallara göre metro, RER ve Montmartre fünikülerinde taşınan nesneler, dik tutulmak kaydıyla 2 metreyi geçmemeli ve diğer boyutlarda 20 santimetreden fazla olmamalı. Ancak Salomé’nin bitkisi 1.3 metre uzunluğunda ve 25 santimetre genişliğinde olduğundan bu sınırları aşıyor.

Buna karşılık, Paris otobüs ve tramvay sistemlerinde belirli bir boyut sınırı bulunmuyor. Taşınan nesnelerin yalnızca diğer yolcuları rahatsız etmemesi yeterli görülüyor. Yani, Salomé aynı bitkiyi bir tramvaya ya da otobüse binerek rahatlıkla taşıyabilirdi.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

Salomé’nin paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Paris’teki toplu taşıma kurallarının katılığını eleştirdi. Kimi kullanıcılar, "Yolcuların valizleri veya bebek arabaları daha büyük olabiliyor, neden bir bitki ceza nedeni oluyor?" diye sorarken, bazıları da kuralların netliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

RATP yetkilileri ise kuralların yolcu güvenliği ve alan düzenini korumak adına uygulandığını belirtiyor. Ancak bazı uzmanlar, bu tür uygulamaların esneklik göstermemesi halinde vatandaşlarda kamu hizmetlerine karşı güvensizlik yaratabileceği görüşünde.

ALTERNATİF TAŞIMA YÖNTEMLERİ GÜNDEMDE

Bu olay, Paris’te yaşayanların bitki veya büyük objeleri taşırken alternatif yolları tercih etmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Taksi, özel araç veya daha toleranslı taşıma sistemleri, benzer cezalardan kaçınmak isteyenler için çözüm olabilir. Ayrıca şehir genelinde bitki taşımacılığı yapan özel firmaların hizmetleri de artan ilgi görüyor.

TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTU

Salomé’nin yaşadığı bu olay, sadece bireysel bir mağduriyetin ötesine geçerek, kent yaşamında kuralların uygulanma biçimi üzerine tartışmaları tetikledi. Toplu taşıma kurallarının daha net, esnek ve yolcu lehine uygulanması gerektiğini savunanlar artarken, RATP'nin bu konuda bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.