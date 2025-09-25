Metroda korku dolu anlar! Bir vatandaş raylara düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA

Metroda öğrencilerin 'şaka'sı korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Abdulkadir Kavaklıgil raylara düştü.

Korkutan olay Bursa Osmangazi’de yaşandı. Şehreküstü Metro İstasyonu’nda beklerken okul çıkışı metro istasyonuna giden iki öğrenci peronda tren beklerken şakalaşmaya başladı. Öğrencilerden biri yanlarından geçen 60 yaşındaki Abdulkadir Kavaklıgil’e çarptı.

aw545115-01.jpg

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Dengesini kaybeden Kavaklıgil raylara düştü. İstasyona yaklaşan trenin makinistinin durumu fark ederek ani fren yapması faciayı önledi. Kavaklıgil ezilmekten son anda kurtuldu.

Yaralı, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

