Metroda korku dolu anlar! Bir vatandaş raylara düştü

Korkutan olay Bursa Osmangazi’de yaşandı. Şehreküstü Metro İstasyonu’nda beklerken okul çıkışı metro istasyonuna giden iki öğrenci peronda tren beklerken şakalaşmaya başladı. Öğrencilerden biri yanlarından geçen 60 yaşındaki Abdulkadir Kavaklıgil’e çarptı.
EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
Dengesini kaybeden Kavaklıgil raylara düştü. İstasyona yaklaşan trenin makinistinin durumu fark ederek ani fren yapması faciayı önledi. Kavaklıgil ezilmekten son anda kurtuldu.
Yaralı, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.