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Dişini kaybeden hemen buraya gelsin. Metroda unutulan eşyalarda neler var neler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul'un işlettiği metro ve tramvaylarında 2022'de 36 bin 913 eşya unutuldu. Unutulan eşyalar görenleri şaşkına çevirdi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:45
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Metroda unutulan eşyalar arasında diş bile var

Dişini kaybeden hemen buraya gelsin. Metroda unutulan eşyalarda neler var neler
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kentteki metro ve tramvaylarda unutulan eşyalara ilişkin Metro İstanbul kayıp eşya ofislerinden alınan bilgiler aktarıldı.

Buna göre, İBB iştiraklerinden Metro İstanbul'un işletmesini yaptığı 17 raylı sistem hattında 2022 yılında 36 bin 913 eşya unutuldu.

İstanbulluların en çok unuttuğu eşya İstanbulkart oldu. Toplam 15 bin 895 İstanbulkart, metro ve tramvaylarda düşürüldü.

İstanbulkart'ın ardından en çok unutulan eşya 5 bin 10 ile kimlik kartı oldu. 2 bin 914 yolcu cüzdanını, 507 yolcu giyim eşyasını, 461 yolcu ise cep telefonunu metro ve tramvaylarda unuttu.

KUM TORBASINDAN, TAKMA DİŞLERE...

İstasyon ve araçlarda unutularak Metro İstanbul’un kayıp eşya ofislerine teslim edilen eşyalar arasında takma diş, bebek arabası, kum torbası, çocuk bisikleti, melodika, PC ekranı, araç plakası, tencere takımı, iş yeri tabelası ve pazar arabası da yer aldı.
Yıl boyunca unutulan 36 bin 913 eşyanın 6 bin 676’sı sahiplerine teslim edildi.

 

 

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